Son Dakika Haberleri: Michael Bloomberg'in 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı ciddi bir şekilde düşündüğü...
BBC
Son Dakika Dünya Michael Bloomberg'in 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı ciddi bir şekilde düşündüğü...

Michael Bloomberg'in 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı ciddi bir şekilde düşündüğü...

7 saat önce

Milyarder iş insanı Michael Bloomberg'in, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday adaylığını bu hafta koyması bekleniyor.

Michael Bloomberg'in 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı ciddi bir şekilde düşündüğü..., System.String[]

Milyarder iş insanı Michael Bloomberg'in, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiği açıklandı.

Sözcüsü, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in seçimlere adaylıklarını açıklayan diğer Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump'ı yenecek kadar güçlü adaylar olmadıklarını düşündüğünü duyurdu.

77 yaşındaki iş insanının bu hafta içerisinde başvurusunu yapması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Trump'a karşı Demokratlardan şu an 17 aday adayı yarışıyor.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokratların öne çıkan aday adayları.

Son dönemde yapılan bazı anketler, Biden'dan daha sol görüşlü olan Warren ve Sanders'ten birinin aday olması halinde, seçimleri kaybedebileceklerini gösteriyor.

Bloomberg'in sözcüsü, "Şimdi işi bitirmemiz ve Trump'ın yenildiğinden emin olmamız lazım. Mike'ın (Michael'ın kısaltması) mevcut aday adaylarının bunu başaramayacağına dair endişeleri giderek artıyor" dedi.

Michael Bloomberg kimdir?

Michael Bloomberg, Wall Street'te görev yapan bir bankacıydı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve finans ağırlıklı haberler yapan medya kuruluşu Bloomberg'i kurdu.

2012'ye kadar 3 dönem boyunca New York Belediye Başkanlığı yapan Bloomberg, iklim değişikliğini önceliği olarak açıkladı.

Bloomberg, ABD'de silah satışına ilişkin kontrollerin sıkılaştırılmasını savunan Everytown isimli grubun da en büyük finansörlerinden.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Bloomberg, Bloomberg, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın ABD ziyaretine günler kala, ABD'deki skandal yazışma gün yüzüne çıktı
PYD elebaşı Şahin Cilo'nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Michael Bloomberg'in 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı ciddi bir şekilde düşündüğü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]