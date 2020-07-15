Michael Eric, Türk Telekom'da
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya 1. Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Baskonia'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya 1. Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Baskonia'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Pivot mevkisinde oynayan 2,11 boyundaki Eric, daha önce Türkiye'de görev yaptığı Darüşşafaka ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:58
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