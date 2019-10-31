Michael Frey'den akıl dolu gol!

Spor Arena Dış Haberler | Almanya Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg forması giyen eski Fenerbahçeli Michael Frey, Kaiserslautern ile oynanan kupa maçında akıl dolu bir gol attı.



25 yaşındaki Michel Frey, Fritz-Walter-Stadion'da oynanan Almanya Kupası maçının 89. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti. Gelişen Nürnberg atağında içeriye kesilen ortayı çıkarak alan Kaiserslautern kalecisi Lennart Grill, topu kontrol ettikten sonra büyük bir hata yaptı.



Meşin yuvarlağı oyuna sokmak için yere bırakan deneyimli file bekçisi, arkasına saklanan Michael Frey'i görmedi. İsviçreli golcü de topu alarak kaleciyi çalımladı ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.



Mücadeleyi penaltı atışları neticesinde ev sahibi ekip Kaiserslautern, 6-5 kazandı.



Frey'in golünü izlemek için videoya tıklayınız...









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