Son Dakika Haberleri: Michael Frey'den akıl dolu gol!
Son Dakika Spor Michael Frey'den akıl dolu gol!

Michael Frey'den akıl dolu gol!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Almanya Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg forması giyen eski Fenerbahçeli Michael Frey, Kaiserslautern ile oynanan kupa maçında akıl dolu bir gol attı.

Michael Frey'den akıl dolu gol!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Almanya Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg forması giyen eski Fenerbahçeli Michael Frey, Kaiserslautern ile oynanan kupa maçında akıl dolu bir gol attı.


25 yaşındaki Michel Frey, Fritz-Walter-Stadion'da oynanan Almanya Kupası maçının 89. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti. Gelişen Nürnberg atağında içeriye kesilen ortayı çıkarak alan Kaiserslautern kalecisi Lennart Grill, topu kontrol ettikten sonra büyük bir hata yaptı.


Meşin yuvarlağı oyuna sokmak için yere bırakan deneyimli file bekçisi, arkasına saklanan Michael Frey'i görmedi. İsviçreli golcü de topu alarak kaleciyi çalımladı ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.


Mücadeleyi penaltı atışları neticesinde ev sahibi ekip Kaiserslautern, 6-5 kazandı.


Frey'in golünü izlemek için videoya tıklayınız...



Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın, Liverpool maçındaki en güzel anlarını izliyoruz...


Kaiserslautern, Michael Frey, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman partisinden terör örgütü YPG'nin Kızılayı'na 250 bin euro bağış
Frey'in kalecinin arkasına saklanarak attığı gol Almanya'yı salladı Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 22:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Michael Frey'den akıl dolu gol!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]