Son Dakika Haberleri: Michael Frey hızlı başladı! İkinci maçında...
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Michael Frey hızlı başladı! İkinci maçında...

4 saat önce

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk ederken Fenerbahçe'den kiralanan Frey ilk maçına çıktı.

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Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk ederken Fenerbahçe'den kiralanan Frey ilk maçına çıktı.


Ev sahibi ekip, 2-0 üstün durumda götürdüğü maçtan 1 puanla ayrıldı ve maç 2-2 tamamlandı.


Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz hafta Nürnberg'e kiralanan Frey karşılaşmayı bir asistle tamamlandı.


İsviçreli, 82. dakikada ise kenara alındı.

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:43 
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