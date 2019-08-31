Michael Frey hızlı başladı! İkinci maçında...
4 saat önce
Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk ederken Fenerbahçe'den kiralanan Frey ilk maçına çıktı.
Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk ederken Fenerbahçe'den kiralanan Frey ilk maçına çıktı.
Ev sahibi ekip, 2-0 üstün durumda götürdüğü maçtan 1 puanla ayrıldı ve maç 2-2 tamamlandı.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz hafta Nürnberg'e kiralanan Frey karşılaşmayı bir asistle tamamlandı.
İsviçreli, 82. dakikada ise kenara alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:43
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