Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım

Hepsi 50 bin liranın altında! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri

Ne yarasalar ne Wuhan! Son rapordaki parmak izi, koronanın çıkış noktasını değiştirdi

Son iki sezondur Avrupa'ya kiralık olarak gönderilen Frey, takımı ligden düşmesine rağmen Belçika'da büyük çıkış yakalayıp, forma giydiği 32 maçta 17 gol 4 asiste imza attı. Sezon öncesi Topuk Yaylası kampına katılacak olan Frey, kendini gösterip takımda yer bulmayı hedefliyor. 27 yaşındaki forvet, "Bu kez şansı iyi kullanacağım. Kendime güveniyorum" sözleriyle mesaj verdi. Frey'in geleceği, teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından belli olacak.

TARAFTARLAR DA İSTİYOR

Michael Frey'in kadroda bulunmasını Sarı-Lacivertli taraftarlar da istiyor. Taraftarlar, kısıtlı top tekniğine rağmen enerjisi, azmi ve mücadelesiyle olumlu izlenim bırakan Frey'in itici güç olarak kalmasına sıcak bakıyor.