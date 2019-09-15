Michael Frey'in golü ve asisti galibiyete yetmedi

Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg ile üçüncü maçına çıkan Frey, bir gol bir asistlik performansıyla göz doldurdu.



İsviçreli futbolcu takımının Darmstadt ile oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında muhteşem bir gole imza attı. Frey'in attığı bu gol Fenerbahçeliler'ei "Geçen sezon neredeydin!" dedirtti.



Michael Frey, 2018-2019 sezonunda Zürich'den 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak sezon sonunda bekleneni veremeyince Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiralanmıştı.



