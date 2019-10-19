Michael Frey saç baş yoldurttu!
1 saat önce
Nürnberg'de 51. dakikada topu ağlara gönderen Michael Frey, bu sezon 7. lig maçında 2. golünü attı.
Nürnberg'de 51. dakikada topu ağlara gönderen Michael Frey, bu sezon 7. lig maçında 2. golünü attı. Ancak Michael Frey, 4-3 geride oldukları mücadelenin son dakikasında penaltı kaçırarak maça damga vurdu!
Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak takımına kattığı İsviçreli futbolcuyu, sezon sonunda takımı olan Nürnberg'e geri göndermişti.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:22
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