Son Dakika Haberleri: Michael Frey saç baş yoldurttu!
Son Dakika Spor Michael Frey saç baş yoldurttu!

Michael Frey saç baş yoldurttu!

1 saat önce

Nürnberg'de 51. dakikada topu ağlara gönderen Michael Frey, bu sezon 7. lig maçında 2. golünü attı.

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Nürnberg'de 51. dakikada topu ağlara gönderen Michael Frey, bu sezon 7. lig maçında 2. golünü attı. Ancak Michael Frey, 4-3 geride oldukları mücadelenin son dakikasında penaltı kaçırarak maça damga vurdu!


Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak takımına kattığı İsviçreli futbolcuyu, sezon sonunda takımı olan Nürnberg'e geri göndermişti.

Michael Frey, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:22 
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