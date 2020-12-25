Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

Pop yıldızı Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği Neverland çiftliği, 22 milyon dolara alıcı buldu.

Çiftlik, Jackson'ın eski bir arkadaşı olan Ron Burkle tarafından 22 milyon dolar bedelle satın alındı.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, konuya ilişkin yayımladığı haberi devlet arşivlerine ve üç tanığa dayandırdı.

Sözcüsü, 68 yaşındaki Burkle'ın çiftliği yatırım için satın aldığını açıkladı.

Özel bir yatırım şirketi olan Yucaipa Şirketleri'nin kurucu ortağı olan Burkle, Amerikan iş dergisi göre 24 Aralık 2020 itibarıyla 1,4 milyar dolar servete sahip.

ABD'nin California eyaletindeki Los Olivos'ta yer alan çiftlik, bin 100 hektarlık bir alana kurulu.

İlk olarak 2015 yılında satışan çıkan Neverland'in o zamanki bedeli 100 milyon dolardı.

Aralıklar yeniden satışa konulan çiftliğe son olarak geçen yıl 31 milyon dollar bedel biçilmişti.

Jackson, 19,5 milyon dollar ödediği Neverland'ın adını çocukların asla büyümediği JM Barrie'nin Peter Pan hikayesinden esinle koymuştu.

Şöhreti zaman içerisinde dünyaya yayılan Jackson, Neverland'i 1987 yılında satın alıp yerleşmişti.

Bir eğlence merkezine dönüştürdüğü yapının içerisinde oyun alanları ve bir de hayvanat bahçesi bulunuyor.

Ancak çiftlik 90'larda ve 2000'lerde Jackson'a yöneltilen pek çok çocuk istismarı suçlamalarına sahne olmuştu.

Jackson, Neverland'i küçük çocuklar için kullandığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

2005 yılının Haziran ayında, hakkında açılan on davanın tamamından beraat eden Jackson, daha sonra Neverland'e hiç dönmedi.

Pop'un Kralı benzetmesi yapılan şarkıcı Haziran 2009'da Los Angeles'taki başka bir evinde hayatını kaybetti.

Ölümünden bu yana ise Jackson hakkında daha pek çok istismar suçlaması yöneltildi. 2019'da yılında taciz iddialarını konu eden Leaving Neverland (Neverland'i Terk Etmek) isimli bir belgesel de yayımlandı.

Neverland'in adı Jackson'ın ölümünün ardından Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi ve elden geçirildi.