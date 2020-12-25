Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı - Son Dakika
BBC

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

25.12.2020 04:27
Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı, System.String[]

Pop yıldızı Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği Neverland çiftliği, 22 milyon dolara alıcı buldu.

Pop yıldızı Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği Neverland çiftliği, 22 milyon dolara alıcı buldu.

Çiftlik, Jackson'ın eski bir arkadaşı olan Ron Burkle tarafından 22 milyon dolar bedelle satın alındı.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, konuya ilişkin yayımladığı haberi devlet arşivlerine ve üç tanığa dayandırdı.

Sözcüsü, 68 yaşındaki Burkle'ın çiftliği yatırım için satın aldığını açıkladı.

Özel bir yatırım şirketi olan Yucaipa Şirketleri'nin kurucu ortağı olan Burkle, Amerikan iş dergisi göre 24 Aralık 2020 itibarıyla 1,4 milyar dolar servete sahip.





ABD'nin California eyaletindeki Los Olivos'ta yer alan çiftlik, bin 100 hektarlık bir alana kurulu.

İlk olarak 2015 yılında satışan çıkan Neverland'in o zamanki bedeli 100 milyon dolardı.

Aralıklar yeniden satışa konulan çiftliğe son olarak geçen yıl 31 milyon dollar bedel biçilmişti.

Jackson, 19,5 milyon dollar ödediği Neverland'ın adını çocukların asla büyümediği JM Barrie'nin Peter Pan hikayesinden esinle koymuştu.

Şöhreti zaman içerisinde dünyaya yayılan Jackson, Neverland'i 1987 yılında satın alıp yerleşmişti.





Bir eğlence merkezine dönüştürdüğü yapının içerisinde oyun alanları ve bir de hayvanat bahçesi bulunuyor.

Ancak çiftlik 90'larda ve 2000'lerde Jackson'a yöneltilen pek çok çocuk istismarı suçlamalarına sahne olmuştu.

Jackson, Neverland'i küçük çocuklar için kullandığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.





2005 yılının Haziran ayında, hakkında açılan on davanın tamamından beraat eden Jackson, daha sonra Neverland'e hiç dönmedi.

Pop'un Kralı benzetmesi yapılan şarkıcı Haziran 2009'da Los Angeles'taki başka bir evinde hayatını kaybetti.

Ölümünden bu yana ise Jackson hakkında daha pek çok istismar suçlaması yöneltildi. 2019'da yılında taciz iddialarını konu eden Leaving Neverland (Neverland'i Terk Etmek) isimli bir belgesel de yayımlandı.

Neverland'in adı Jackson'ın ölümünün ardından Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi ve elden geçirildi.

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı
Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı
Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı
Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

Wall Street Jurnal Gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Çiftlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı         
00:56
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı         
22:27
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti         
17:29
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 04:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei