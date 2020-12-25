Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı - Son Dakika

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı

25.12.2020 17:20
Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı, System.String[]

Pop'un Kralı Michael Jackson'ın, 1987'den öldüğü 2009 yılına kadar yaşadığı Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı.

Pop'un Kralı Michael Jackson'ın, 1987'den öldüğü 2009 yılına kadar yaşadığı Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı.Bin 100 hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu.

Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson'ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı. Wall Street Journal, mülkün bir dönem Jackson'a danışmanlık da yapan Ron Burkle'a satıldığını bildirdi. Yatırımcının sözcüsü, Burkle'ın evi aldığını doğruladı.

Neverland ilk olarak 2015'te 100 milyon dolara satışa çıkarılmış, alıcı bulamayınca fiyat bu sene 31 milyon dolara düşürülmüştü.

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı

Michael Jackson, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oluyor Kayserispor, Konyaspor maçında oyundan atılan Lennon'ın kartını iptal istiyor Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu "Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı
Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor         
17:03
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı         
16:33
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede         
14:50
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
17 yaşındaki Iraklı Nada'nın katiline iyi hal ve haksız tahrik indirimli hapis cezası 17 yaşındaki Iraklı Nada'nın katiline iyi hal ve haksız tahrik indirimli hapis cezası         
12:09
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek         
11:09
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 17:25:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei