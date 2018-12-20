Son Dakika Haberleri: Michael Jordan Çıldırdı! 4. Sıraya Çıktı...

Michael Jordan Çıldırdı! 4. Sıraya Çıktı...

13 saat önce

Eski NBA efsanesi, Charlotte Hornets takımının sahibi Michael Jordan, Amerika’nın en zengin ünlüler listesinde 4. sıraya yükseldi.

Michael Jordan Çıldırdı! 4. Sıraya Çıktı..., System.String[]
Bazı otoritelere göre NBA'in gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olarak gösterilen, oyunculuğu kadar başarılı işadamlığı kariyeriyle de dikkat çeken 55 yaşındaki Michael Jordan, Forbes'un Amerika'nın en zengin ünlüleri listesinde 1,7 milyar dolar net servetiyle 4 numarada yer aldı.
2017'de 1.4 milyar dolar ile en zengin ünlüler listesinde yer alan Jordan'ın bir yılda servetini 300 milyon dolar yükselttiği görülüyor. 
2018 listesinde Michael Jordan'ın üstünde yer alan isimler ise, George Lucas (5,4 milyar dolar), Steven Spielberg (3,7 milyar dolar) ve Oprah Winfrey ( 2,8 milyar dolar). 
Bir başka sporcu dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'da  800 milyon dolarlık servetiyle kendisine listede 9. Sıradan yer buldu. 
Kaynak: Skorer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27 

Forbes, Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jordan, Spor
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