Michael Jordan'dan George Floyd tepkisi: Kanunları değiştirmeliyiz!

Spor Arena Dış Haberler | NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından kabul edilen Michael Jordan, Amerika'da polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getiren Jordan, gerçekten acı dolu ve öfkeli olduğunu ifade ettti.

Michael Jordan'ın George Floyd açıklaması şu şekilde:

"Büyük üzüntü içindeyim. Gerçekten acı dolu ve öfkeliyim. Herkesin acısını, öfkesini ve hayal kırıklığını gördüm, hissettim. Ülkemizde renklerinden dolayı kökleşmiş ırkçılığa ve şiddete uğramış insanların yanındayım. Yanıtlar bulamıyorum; ancak birlikte sesimiz güçlü çıkmalı ve başkaları tarafından bölünmemeliyiz" ifadelerini kullanan Jordan şöyle devam etti, "Birbirimizi dinlemeliyiz, şefkat ve empati gösterin; asla anlamsız vahşete sırtınızı dönmeyin. Adaletsizliğe karşı ve barışçıl isteklerimizi dile getirmeye devam ettirmeye ihtiyacımız var. Birlik olan sesimizle liderlerimize baskı yapıp kanunları değiştirmeliyiz. Oylarımıza sistemin değiştirmek için ihtiyacımız var. Hepimiz çözümün bir parçası olmalı ve adaleti sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Kalbim, George Floyd'un ailesiyle ve onun gibi hayatları adaletsizlik ve ırkçılık yüzünden vahşice, duygusuzca ellerinden alınan sayısız insanla birlikte"