Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin Dolar'a satıldı - Son Dakika

NBA'nin efsane isimlerinden Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabıları, açık artırmayla 560 bin Dolar'a satıldı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın NBA'de Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırma ile satışa çıktı. Müzayede şirketi Sothebys'ın internet sitesinden yapılan açık arttırmada ayakkabıların 100 ile 150 bin Dolar değer alması beklenirken, rekor fiyata satıldı. Jordan'ın 1985 yılında giydiği imzalı ayakkabılar 560 bin Dolar'a alıcı buldu.

(İHA)