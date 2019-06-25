Son Dakika Haberleri: Michael Kiwanuka'nın yeni şarkısı "Money" sizlerle!
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Michael Kiwanuka'nın yeni şarkısı "Money" sizlerle!

2 saat önce

Michael Kiwanuka, Avrupa'daki konser turnesi kapsamında 20 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan One Love Festival'de ülkemizdeki hayranlarıyla buluşacak.

Michael Kiwanuka'nın yeni şarkısı

"Black Man In A White World" şarkısı ile geniş kitlelerce tanınan, HBO'nun Big Little Lies dizisinin açılış müziği olan şarkısı "Cold Little Heart" ile büyük başarı yakalayan İngiliz sanatçı Michael Kiwanuka'ya yeni şarkısı "Money"de başarılı müzisyen Tom Misch eşlik ediyor.

Michael Kiwanuka "Money" hakkında şöyle konuştu: "Şarkı kulağa ilk etapta parayı ne kadar sevdiğim ve istediğim hakkındaymış gibi geliyor. Parayı yeni insanlarla tanışmak ve zengin insanların etrafında olmak için istiyormuşum gibi de duyulabilir. Ancak daha dikkatli dinlendiğinde, aslında para sevgisinin ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsediyorum."

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:03 Kaynak: Bültenler
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