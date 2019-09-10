Son Dakika Haberleri: Michael Schumacher'e Paris'te gizli operasyon
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Michael Schumacher'e Paris'te gizli operasyon

54 dakika önce

Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre Alman pilot, başkent Paris'teki Pompidou Hastanesi'ne gizli tutulan bir ameliyat geçirdi.

Michael Schumacher'e Paris'te gizli operasyon, System.String[]

Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre Alman pilot, başkent Paris'teki Pompidou Hastanesi'ne gizli tutulan bir ameliyat geçirdi.


Ocak ayında 50 yaşına girecek olan efsaneye kök hücre nakli yapıldığı ifade edildi.


Schumi'nin sağlık durumu hakkında ailenin basın sözcüsü Sabine Kehm, yorum yapmaktan kaçındı.


Schumacher'in sağlık durumunda ufak tefek iyileşmelerin olduğu kaydediliyor.


Efsanevi sporcunun F1 yarışlarını televizyonda izlediği iddia ediliyor.


Ailenin katı mahremiyet kuralından ötürü, Alman pilotun sağlık durumu hakkında net bilgiler alınamıyor.

Micheal Schumacher, Paris, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:20 
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