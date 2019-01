Michal Kadlec: "Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Çıkışa Geçecektir"Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu...

- (Özel haber) Michal Kadlec: "Fenerbahçe, Ersun Yanal ile çıkışa geçecektir"

ANTALYA - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec, "Umarım şans Fenerbahçe'nin yanında olur ve maksimum performans sergileyerek maçları kazanırlar. Ersun Yanal'ı tanıyorum. Onların çok sıkı çalıştıklarını düşünüyorum" dedi.

Çek Cumhuriyeti ekibi Slovacko'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcu Michal Kadlec, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Slovacko, Çek Cumhuriyeti'nin küçük bir takımı olduğunu belirten Kadlec, "Slavia Prag veya Sparta Prag gibi bir takım değil. Ligde 11. sırada yer alıyoruz. Slovacko iyi bir takım ve genç oyunculardan oluşuyor. İyi bir hocası var. Devre arası hazırlıkları için Antalya'ya geldik. Geçen yıldan daha iyi oynamak için hazırlanıyoruz. Küçük bir takım ama iyi bir takım olacağına inanıyorum" diye belirtti.

"Fenerbahçe şampiyonluk için savaşacaktır"

Süper Lig'i izlediğini ve özellikle Fenerbahçe'yi takip ettiğini belirten Kadlec, "Her zaman takımın sonuçlarını takip ediyorum. Takımda birçok şey değişti. Başkan değişti ve Ersun Yanal tekrardan geri döndü. Fenerbahçe'nin ligdeki yeri iyi değil. Umuyorum ki Antalya'da iyi bir şekilde hazırlanıp bu zorlu sıralamadan daha iyi şekilde çıkacaklardır ve inanıyorum ki önümüzdeki sene Fenerbahçe, şampiyonluk için savaşacaktır. 17. sırada bulunmak iyi bir şey değil. Umarım şans da onların yanında olur ve maksimum performans sergileyerek maçları kazanırlar. Ersun Yanal'ı tanıyorum. Onların çok sıkı çalıştıklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarı çok özledim"

Fenerbahçe'de neyin yanlış gittiğini bilmediğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Ben sadece maçları televizyonlardan izliyorum ve gazeteleri okuyorum. Durumu analiz etmeleri gerekiyor. Ersun Yanal geri döndü ve onunla şampiyon olmuştuk. Benim için güzel zamanlardı. 3 sene Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok güzel zamanlarım oldu. O günleri unutamıyorum. Bazı taraftarlar bana her zaman sosyal medyadan yazıyor. Taraftarları çok özledim. Bazen kötü sonuçlar alsak da arkamızda duruyorlardı. Antalya kamplarında, deplasman maçlarında ve yurt dışında hep yanımızdalardı. Fenerbahçe taraftarı mükemmeldir. Buradaki otelde bazı insanları görüyorum ve herkes beni hatırlıyor Fenerbahçeli diye. Benim için buraya gelmek çok özel bir durum. Belki kariyerim bitince İstanbul'a ve stada tekrar ziyarete gelirim" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'yi ziyaret edebilirim"

Fenerbahçe'yi Antalya kampında ziyaret edebileceğini dile getiren Michal Kadlec, "Cuma günü oynanacak olan Az Alkmaar maçı var. Zamanım uyarsa, antrenmanlar uyarsa maça gidebilirim ve maçı izlerim" diye konuştu.

"Her zaman Fenerbahçe'nin arkasındayım"

Türkçe'nin kendisi için çok zor bir dil olduğunu anlatan Kadlec, "Sadece restoranda yeterli oluyor, büyük cümleler kuramıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına güveniyorum. Onlarla iyi ve kötü zamanlar geçirdim. Futbol bu. Ama inanıyorum ki Fenerbahçe seneye şampiyon olacaktır. Her zaman Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe ailesinin arkasındayım" dedi.

Kadlec'ten Türkçe 'Şampiyon Fenerbahçe' mesajı

Türkçe 'Şampiyon Fenerbahçe' ifadesini kullanan tecrübeli futbolcu, "Türkçe konuşmak benim için çok zor. Zaman zaman yemek yemeye gittiğimde basit kelimeler kullanabiliyorum. Almanya'da olduğumda Türklerle çok sık karşılaşıyorum. Ama Türkçem iyi değil, benim için çok zor" ifadelerini kullandı.

