Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin geçen sezon Waals Beveren'e kiraladığı Micheal Frey, Standard Liege'le anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda İsviçre'nin Zürih takımından 2.6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Michael Frey, Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'e transfer oldu. Ayrıca Kanarya'nın Frey transferinden 2 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.