Son Dakika Haberleri: Michel Platini: Eski UEFA Başkanı 'gözaltına alındı'
BBC
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Michel Platini: Eski UEFA Başkanı 'gözaltına alındı'

1 saat önce

Le Monde gazetesi, UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

Michel Platini: Eski UEFA Başkanı 'gözaltına alındı', System.String[]

Le Monde gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

Fransa'nın en ünlü futbol yıldızlarından olan Platini, 2007'de UEFA başkanlığı görevine seçilmiş, 2015'e kadar da bu görevi yürütmüştü.

Ancak Platini 2015'te Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmiş, FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanan Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

BBC
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:44 
Le Monde, Michel Platini, Dünya
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