Michel Platini - Times: Eski UEFA Başkanı, Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 için...

İngiliz Times gazetesi dün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin yanı sıra Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 oylamasıyla ilgili olarak da sorgulandığını yazdı. Times haberinde, dönemin Türk heyetinin 2010'daki oylama sırasında Platini'ye yönelik şikayetlerini de hatırlattı.

Fransa 2010 yılında EURO 2016 oylamasını Türkiye'ye karşı 7-6 kazanmıştı.

Times, Fransız olan Michel Platini'nin o dönem UEFA Başkanı olduğunu hatırlattı.

Gazete, o dönem Türk heyetinin, Platini'nin UEFA İcra Kurulu üyelerini etkilemek için Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi kullanmasından duydukları öfkeyi dile getirdiklerini yazdı.

Haberde Türk heyetinin, Platini'nin Sarkozy'yi tüm üyelerle görüştürmesinden ancak aynısını dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için yapmamasından şikayetçi oldukları belirtildi.

'Sarkozy gelmeseydi, Türkiye kazanırdı' demişti

Michel Platini de oylamadan sonra "Cumhurbaşkanının burada olması önemliydi. Bence buraya gelmeye karar vermesi iyi oldu. Gelmeseydi, Türkiye kesin kazanırdı" demişti.

Times, Platini'nin ilk etapta 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandığını belirtti.

Gazete, 3 yıldır süren soruşturmada, Nicola Sarkozy'nin Katar oylamasındaki rolünün de incelendiğini kaydetti.

Sarkozy'nin, 2010'da yapılan FIFA oylamasından birkaç gün önce Katarlı liderler ve Platini'yi bir öğlen yemeğinde buluşturduğu; o dönem UEFA Başkanı ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkan Yardımcısı olan Platini'nin, 2022'nin diğer ev sahibi adayı ABD'ye değil de, Katar'a destek vermesinin belirleyici olduğu belirtiliyor.

Avukatı ise sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde serbest bırakılan Platini'nin tanık olarak sorgulandığını ve "tamamen teknik nedenlerle" gözaltına alındığını söyledi.

2022 soruşturmasında, Katarlıların Sarkozy ile, tuttuğu takım olan Paris Saint Germain'in satın alınmasını ve Sarkozy'nin hiç sevmediği belirtilen Canal+ televizyonuna rakip bir spor televizyonu kurulmasını görüştüğü iddiaları da ele alınıyor. Görüşmeden sonraki iki yıl içinde Katarlılar hem PSG'yi satın almış, hem de beIN Sports'u kurmuştu.

Michel Platini, FIFA Başkanı da olmak istiyordu.

Ancak 1998-2002 yılları arasında dönemin FIFA Başkanı Sepp BBlatter'e danışmanlık yaptığı ve kendisine 2011'de 2 milyon dolar ödendiği ortaya çıkınca FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanmış, 2015'te FIFA Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmişti.

Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti. Ceza Ekim ayında sona erecek.

FIFA 2010 yılında, 2018 Dünya Kupası'nı Rusya'ya, 2022 Dünya Kupası'nı Katar'a vermişti.

Mart 2014'te, Katar adına çalışan bir şirketin, ev sahibi ülkeyi belirleyecek olan komite üyelerinden ve o dönem FIFA'nın başkan yardımcısı olan Jack Warner ve ailesine 2 milyon dolar ödeme yaptığı iddia edilmişti.

Yine Mart 2014'te İngiltere basınında yer alan haberlerde Asya Futbol Konfederasyonu başkanı Muhammed bin Hammam'ın Katar lehine lobi yapmaları karşılığında yetkililere toplam 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiaları gündeme gelmişti.