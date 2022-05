- Michelangelo'nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı

PARİS - Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo'nun eseri Christie's Müzayede Evi tarafından yapılan açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya satıldı.

Rönesans dönemi sanatçısı Michelangelo'nun yıllar sonra ortaya çıkan eskiz çalışması, müzayede evi Christie's tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te satışa sunuldu. İtalyan sanatçının eseri açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya satıldı.

Yıllar sonra bir Fransız koleksiyonunda keşfedilen Michelangelo'nun çizimi en son 1907 yılında satılmıştı. Eserin, İtalyan ressam Masaccio'nun Floransa'daki Brancacci şapelindeki "The Baptism of the Neophytes" Neofitlerin Vaftizi adlı freskinin yeniden üretimi olduğu belirtildi.