Önceki akşam Etiler Nusret'te yemek yiyen Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu.

Morrone'nun İstanbul'a çekim için geldiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncunun korumalar eşliğinde gezmezi dikkatlerden kaçmadı. Hayranlarının "Et adam" diye seslendiği Morrone İstanbul'da adeta ete doydu.

"HEPİNİZE SAYGI DUYUYORUM"

Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, "Türkiye'de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum" demişti.