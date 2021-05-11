Michele Morrone: Bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım - Son Dakika

Michele Morrone: Bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım

11.05.2021 07:58
Michele Morrone: Bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım, System.String[]

? Hem müzisyenlik hem de oyunculuk yapıyorsunuz. Kariyer yolculuğunuz nasıl başladı?

? Hem müzisyenlik hem de oyunculuk yapıyorsunuz. Kariyer yolculuğunuz nasıl başladı?

Oyuncu olmaya 11 yaşında bir Harry Potter filmi izledikten sonra karar verdim. Ortaokuldayken bir oyunculuk programına katıldım. Yani oyunculuk 11 yaşımdan bu yana yaptığım bir şey. Beni kendine sürpriz bir şekilde çeken ise müzik oldu. Hiçbir zaman müzik endüstrisi içerisinde bir kariyerim olacağını düşünmedim. Profesyonel müzik kariyerim "365" filminde yer almamdan sonra başladı. Yaptığım ve öğrendiklerimi birlikte dengede tutmayı seviyorum.

ŞÖHRETİN BAZEN FAZLA GELDİĞİ OLUYOR

? Son filminiz "365 Days" ile uluslararası bir üne sahip oldunuz. Filmden sonra Roma'daki hayatınızda neler değişti?

"365 Days" filminin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum. Hayatım başarılı bir oyuncu olmamla değişti. Dolayısıyla ün daha büyük sorumluluklar, daha az özgürlük gibi bedellerle geldi. AVM'ye ya da restorana gitmek artık eskisi gibi değil.

? Alıştınız mı bu şöhrete?

Yavaşça alıştığımı söyleyebilirim ama bazı günler normal bir insan gibi yaşamak istiyorsun. Şöhretin ödüllendirici olduğu kadar fazla geldiği de oluyor.

? İlk albümünüz "Dark Room"u Şubat 2020'de yayınladınız. Online platformlarda toplamda 100 milyon dinlenme ve izlenme oranına ulaştı. Şimdi oyunculuk kariyerinizden çok müziğe odaklandığınızı söylüyorsunuz. Bunun nedeni elde ettiğiniz başarı mı?

Yılı ikiye böldüm. Yarısında müzik, yarısında oyunculuk olacak şekilde... Şu an ise çıkacak yeni albüm üzerine yoğunlaştım. Müziğime güveniyorum ve çıktığında herkesin eğlenebileceği bir albüme imza atmış olacağımı düşünüyorum.

? İkinci albüm öncesinde "Beautiful" isimli bir single yayınladınız. Yeni şarkınıza gelen tepkiler nasıl?

Şimdilik her şey çok iyi gidiyor. Sevdiklerini duyuyorum. Ama devamı için biraz daha beklemeleri gerekecek.

? Yeni albüm ne zaman gelecek?

Yeni albüm daha ayakları yere basan bir çalışma çünkü geçtiğimiz yıl müzik sektörünün içinde çok şey öğrendim. Hiç kolay olmadı ama azimli adamımdır. Ne istediğimi en baştan bu yana biliyordum. Özetle benden alabileceğinizin en iyisini alacaksınız.

Ben sadece yakışıklı bir adam değilim

? "365" filmindeki imajınız gibi müzikleriniz de seksi geliyor kulağa...

Bana kompliman yaptığını düşünüyorum ama açıklık getirmekte fayda var. Evet film, insanlar üzerinde bir imaj bıraktı ama ben sadece yakışıklı bir adam değilim. Sadece filmde gördüğünüz o adam da değilim. Ben insanların beni olduğu gibi, gerçek halimle görmelerini, onlara verebileceklerimi görmelerini istiyorum. Oyunculukta birini canlandırıyorum ama müziğimde sadece benim.

? Bir de plaj giyim markası AurumRoma'nın sahibi ve ortak tasarımcısısınız.

Evet, çok eğlenceli bir deneyim oluyor. Kendimi ve potansiyelimi keşfetmeyi seviyorum.

Türkiye'de sevenlerimin olması beni mutlu ediyor

? Morrone ve Saadeh adlı iki oğlunuz var. Baba olmak nasıl bir duygu?

Baba olmak dünyanın en güzel duygusu. İki oğlum olduğu için onların rol modeli olmak gibi özel bir görevim var ama keyfim yerinde.

? Türkiye'de aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişi filminizi izledikten sonra size ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Sosyal medyanızdaki mesaj kutunuz ne durumda?

Bu söylediğine çok sevindim ama özel mesajlara yanıt vermek tam bir kabus. Her gün binlerce mesaj geliyor. Dolayısıyla kimseyle tanışmadım. Türkiye hakkında çok şey duyuyorum bu sıralar orada sevenlerim olduğuna dair. Bu da beni mutlu ediyor.

Michele Morrone: Bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım

Harry Potter, Türkiye, Müzik, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Michele Morrone: Bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım - Son Dakika Magazin


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