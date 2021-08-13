Michele Morrone Boğaz turunda

Tamer Köseoğlu'nun misafiri olarak lüks yat ile gezinti yapan Morrone, gazetecilerin görüntü aldığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kalabalık bir grup ile boğaz turunda olan oyuncu, flaşların patlaması ile teknenin iç kısmına doğru girdi. Çabalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamayan dünyaca ünlü İtalyan, sonrasında gece hayatına daldı.

Oligark isimli mekana giderek sabah kadar eğlenen Morrone, kimse ile fotoğraf çektirmek istemediği için korumalar eşliğinde geceyi bitirdi.