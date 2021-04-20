Michelin 2030 hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Michelin 2030 hedeflerini açıkladı

20.04.2021 13:13
Michelin 2030 hedeflerini açıkladı, System.String[]

Michelin, çevresel, sosyal, toplumsal ve finansal performansını kapsayan 12 göstergeye dayalı 2030 hedeflerini açıkladı.

Michelin, çevresel, sosyal, toplumsal ve finansal performansını kapsayan 12 göstergeye dayalı 2030 hedeflerini açıkladı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, 2023 ila 2030 arasında satışlarda yıllık ortalama yüzde 5'lik artışla sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Michelin, satışların yüzde 20 ila yüzde 30'unu lastik dışı işletmelerden gerçekleştirmeyi planlıyor.

Michelin Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Florent Menegaux, Genel Müdür ve CFO Yves Chapot ve Grup İcra Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen vizyon toplantısında, Michelin'in 2030 "tamamen sürdürülebilir" strateji planı "Michelin In Motion" açıklandı.

Açıklamada vizyon toplantısındaki konuşmasına yer verilen Michelin Grubu CEO'su Florent Menegaux, önümüzdeki 10 yıl için iddialı bir büyüme dinamiğine girdiklerini belirterek, "Ekiplerimizin katılımı ve yenilik yapma anlamındaki kapasitesi sayesinde sürdürülebilir işletme performansı, sürekli çalışan gelişimi ve gezegenimize ve ev sahibi toplumlarımıza olan bağlılığımızdan oluşan uyumlu bir denge yakalayabileceğimize eminim. Grup bir yandan DNA'sına sadık kalırken, bir yandan da 2030 itibarıyla hem benzer pazarlarda hem de ötesinde yeni, yüksek katma değerli işletmelerin geliştirilmesiyle ciddi seviyede değişmiş olacak. 130 yılı aşkın bir süredir Michelin'in gücünün altında yatan ve bugün bizim geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan nitelik işte bu sürekli kendini yenileme becerisidir." ifadelerini kullandı.

Genel Müdür ve CFO Yves Chapot ise mevcut krize ve hala belirsizliğini koruyan ekonomik ortama karşın Michelin'in işletme modelinin geçerliliğini ispatladığını vurgulayarak, "Bu yeni Michelin In Motion stratejik planı gruba yeni büyüme olanakları sağlayacak ve ana olumsuz dış etmenlerin etkisini azaltacaktır. Michelin bir yandan lastik operasyonlarını geliştirmeyi sürdürürken bir yandan da sürekli sağlam bir bilanço ve önemli karlarla devam etmeye odaklı bir şekilde yeni işletmeleri entegre edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 2023'te 24,5 milyar avro ciro

Verilen bilgiye göre, 2023 yılında toplam satışlarını 24,5 milyar avroya çıkarmayı hedefleyen Michelin, 2020 ila 2023 arasında endüstriyel alanda sağlayacağı verimlilikle enflasyondan arındırılmış haliyle yılda 80 milyon avro tasarruf elde etmeyi planlıyor.

Açıklanan strateji planı doğrultusuna Michelin, lastik işletmelerini büyütmeye, yatırım yapmaya ve yenilik getirmeye devam edecek. Kovid-19 sonrası yaşanan mobilite trendleri ve elektrikli araç pazarının hızla artan büyümesi, elektrikli araçlara özel geliştirilen lastiklerin tasarımı ve imalatında rakipsiz bir teknoloji liderliği elde eden grup için elle tutulur büyüme fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Kara yolu ulaşımı segmentinde grup, özellikle değer oluşturmaya odaklanırken, madencilik, iş makinesi, tarım, havacılık ve diğer özel ürün grubu lastiklerinde ise ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesine yatırım yaparak lider bir şirket olma özelliğini korumayı hedefliyor.

Yenilik kapasitesi ve malzeme uzmanlığı sayesinde Michelin, lastiğin çevresinde ve ötesinde de hizmetler ve çözümler, esnek kompozitler, tıbbi cihazlar, metal 3D baskı ve hidrojen hareketliliği gibi alanlarda da güçlü bir büyüme elde etmeyi planlıyor.

Hizmetler ve çözümler alanında özellikle akıllı nesneler ve topladığı verilerin değerinden faydalanarak filo çözümleri portföyünü genişletip derinleştirmeyi planlayan Michelin, değer yaratan birleşmeler ve satın almalar stratejisini izleyerek ve yavaş yavaş yeni işletmeler oluşturarak çok hızlı bir gelişme gösteren esnek kompozitler pazarında da (konveyörler, bantlar, kaplamalı kumaşlar, kapaklar ve benzeri) ciddi seviyede bir büyüme hedefliyor.

Metal 3D baskı alanında Fives ile imalatçılar için özel yapım çözümlerden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesini pazarlamak üzere kurduğu AddUp ile benzersiz bir uzmanlık geliştiren Michein, tıbbi cihazlar alanında da gelecek yıllar için büyüme fırsatı öngörüyor. Hidrojen hareketliliği alanında ise Michelin, Faurecia ile oluşturduğu ortak girişimi olan Symbio üzerinden hidrojen yakıt hücresi sistemlerinde bir dünya lideri olmayı arzuluyor.

Michelin Grubu ayrıca, yüzde 85'in üzerinde çalışan bağlılığı oranının yakalanması, yönetimde kadın çalışan oranının yüzde 35'e çıkarılması ve taşımacılıkla ilişkili emisyonların ciddi oranda azaltılarak 2050 itibarıyla karbon nötrlüğe ulaşılmasını taahhüt ediyor.

Lastiklerin tamamen sürdürülebilir malzemelerle yapılmasını sağlamayı amaçlayan şirket, 2030 yılında sürdürülebilir malzeme kullanım oranını da yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Michelin, İcra, Dna, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Michelin 2030 hedeflerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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