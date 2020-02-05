Michelin'den çalışan hakları için küresel adım - Son Dakika
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Michelin'den çalışan hakları için küresel adım

7 saat önce

Michelin ve 140 ülkede madencilik, enerji ve imalat sektöründe 50 milyondan fazla çalışanı temsil eden IndustriALL Global Union, çalışan hakları için aynı masada buluşarak, 2 yıl süren pazarlık sürecinin ardından Michelin Küresel İşler Konseyi'nin kurulmasına zemin hazırlayan anlaşmayı imzaladı.

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Michelin ve 140 ülkede madencilik, enerji ve imalat sektöründe 50 milyondan fazla çalışanı temsil eden IndustriALL Global Union, çalışan hakları için aynı masada buluşarak, 2 yıl süren pazarlık sürecinin ardından Michelin Küresel İşler Konseyi'nin kurulmasına zemin hazırlayan anlaşmayı imzaladı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, başkanlığını Michelin Grubu İdari Direktörü Remi de Verdilhac'ın yürüteceği Michelin Küresel İşler Konseyi ile Michelin'in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde çalışanları temsil eden sosyal diyalog için yeni bir forum oluşturulacak. Aynı zamanda bu konsey ile ekonomik değişim sırasında çalışanlara sosyal destek sağlanacak.

Yeni çalışan temsilci örgütünün kurulmasına imkan tanıyan Michelin Küresel İşler Konseyi, grubun stratejik hedefleri ve sonuçlarını tam şeffaflık içinde Michelin'in bulunduğu 170 ülkenin tamamıyla paylaşacak, organizasyonel değişim desteği, rekabetçilik, çalışan refahı, sürdürülebilir kalkınma, çeşitlilik ve özellikle de engelli çalışanların katılımının sağlanması gibi alanlarda temel politikaların ortak inşasına katkıda bulunacak.

Çalışma koşullarını iyileştirecek


Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Florent Menegaux, anlaşmaya ilişkin "Michelin Küresel İşler Konseyi, bir yandan sosyal diyalog ve değişim desteğini ileri bir seviyeye taşımamızı sağlarken bir yandan da dünya çapındaki çalışanların haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirecek." ifadelerini kullandı.

IndustriALL Global Union Genel Sekreteri Valter Sanches ise küresel işlerden sorumlu konseylerin çok uluslu şirketleri aksiyon planlarına almalarının stratejik bir yolu olduğunu belirterek, "Sektör lideri Michelin'in Küresel İşler Konseyi oluşturması, Grubun çalışan ilişkileri sürecinin gelişiminde geleceğe atılmış bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Madencilik, Michelin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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