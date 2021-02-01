Michelin'den sürücülere lastik tavsiyeleri - Son Dakika

Michelin, araçlarına lastik almak isteyen sürücülere yardımcı olabilecek bazı ipuçları sunuyor.

Michelin açıklamasında, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla kış lastiği alışverişlerinin arttığı ancak son yıllarda piyasadaki dört mevsim lastiklerin de kullanıcılar açısından kafa karışıklığı oluşturabildiği belirtildi.

Açıklamada, dört mevsim lastiklerin tasarımıyla yıl boyunca hareketlilik sağlarken, yaz ve kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından yararlanarak mevsim ne olursa olsun sürüş güvenliği sunduğu aktarılarak, "Ancak yoğun kar yağışı gibi aşırı hava koşullarının üstesinden gelmek için üretilmeyen dört mevsim lastikler, bunun yerine ıslak zemin, hafif buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda en iyi performansı sergiliyor. Bu yüzden dört mevsim lastikler, kış koşulları ile nadiren karşılaşılan durumlarda mevsim geçişlerinde lastiklerini değiştirmek istemeyen sürücüler için öneriliyor." denildi.

7 derecenin altında kış lastiği tercih edilmeli

Yoğun kar yağışı gibi zorlu hava koşullarının üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanan kış lastiklerinin ise 7 derecenin altındaki düşük sıcaklıklarda tam performans vererek çalıştığı belirtilen açıklamada, "Özel kauçuk yapısına ve sırt desenine sahip kış lastikleri, ıslak zeminde suyu en iyi şekilde tahliye ederek suda kızaklama (aquaplaning) riskini en aza indirirken, üzerlerinde bulunan lameller (kılcal kanallar) sayesinde de karlı zeminde üstün performans sergiliyor. Ayrıca, kış lastiklerinin özel sırt deseni sayesinde de daha büyük pençe etkileriyle karlı zeminde aracın çekiş gücü destekleniyor." denildi.

Michelin'in bu noktada, karar sürecinde olan kullanıcılara kış koşullarına ne derece maruz kalıp kalmadıklarını sorduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorlu kış koşullarıyla sık karşılaşıyorsanız kış lastiklerini tercih edebilirsiniz. Bu durumda zorlu kış koşullarında uzun ömürlü güvenlik sunan Michelin Alpin 6 lastikler en doğru seçim olacaktır.

Zorlu kış koşulları ile nadiren karşılaştığınız durumlarda ise her mevsim kullanılabilen dört mevsim lastikler tercih edilebilir. Fakat genellikle dört mevsim lastiklerin sırt deseni kış lastiklerini anımsatır ve bu sayede kış koşullarındaki performansları, yaz koşullarındakinden daha iyi olur. Michelin, hem yaz hem de kış koşullarında sürüş güvenliği ve performanstan ödün vermek istemeyen sürücülerin, dünyanın ilk ve tek kış lastiği sertifikalı yaz lastiği Michelin CrossClimate+'ı tercih etmelerini öneriyor."