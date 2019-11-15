Son Dakika Haberleri: Michelin'den uzun yol kat edeceklere öneriler
Son Dakika Ekonomi Michelin'den uzun yol kat edeceklere öneriler - Son Dakika Ekonomi

Michelin'den uzun yol kat edeceklere öneriler

6 saat önce

Lastik üreticisi Michelin, güvenli bir sürüş için sürücülerle bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam ediyor.

Michelin'den uzun yol kat edeceklere öneriler, System.String[]

Lastik üreticisi Michelin, güvenli bir sürüş için sürücülerle bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam ediyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, okulların ara tatili öncesinde güvenli bir yolculuğa çıkmayı planlayanların, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünü mutlaka yaptırması gerekiyor. Seyahatte güvenli bir sürüş için, araç lastiklerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Bu sebeple yola çıkmadan önce yedek lastikler de dahil olmak üzere, tüm lastiklerin kontrol edildiğinden emin olmak gerekiyor.

Lastiklerde sürüş performansını etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığının da kontrol edilmesi gerekiyor. Aşınma belirtilerini gözle ve elle kontrol etmenin yanı sıra, diş ölçer yardımıyla da lastiğin farklı noktalarının diş derinliği gözden geçirilebilir.

Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktalar fark edildiğinde mutlaka lastik değiştirilmeli. Güvenli bir yolculuk için, herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit edilirse, araç doğrudan bir lastik uzmanına götürülmeli.

"Doğru basınç seviyesinde olduğundan emin olun"

Lastik aşınmasının yasal sınırı 1.6 mm'dir. Lastik bu sınırı aşmışsa hemen değiştirmek gerekiyor. Ayrıca, lastiklerin doğru basınç seviyesinde olması da oldukça önem taşıyor.

Doğru basınç, lastiklere daha fazla güvenlik, daha uzun kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağlıyor. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiliyor. Basınç seviyesini lastik soğukken ölçmek gerekiyor. Alınacak hiçbir önlem, sürüş boyunca dikkatten daha değerli değil. Bu sebeple, karşılaşılacak riskleri önceden görmek amacıyla mümkün olduğunca ileriye bakmak ve sabit hızda devam etmek önem taşıyor.

Michelin, Kesik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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