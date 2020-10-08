Michelin'den "zararlı 5 faktör" uyarısı - Son Dakika

Michelin'den "zararlı 5 faktör" uyarısı

08.10.2020 14:45
Michelin'den

Michelin, yaya, yol ve yolcu güvenliği için hayati öneme sahip olan lastiklere nelerin zarar verdiğini beş ana başlık altında özetledi.

Michelin, yaya, yol ve yolcu güvenliği için hayati öneme sahip olan lastiklere nelerin zarar verdiğini beş ana başlık altında özetledi.

Michelin tarafından yapılan açıklamada, söz konusu faktörleri "Lastiğin fiziksel faktörleri, yol koşulları, iklim, sürüş alışkanlıkları ve hatalı kullanım" olmak üzere beş ana başlık altında derlendi

Yol güvenliği için araçlardaki en önemli parçalardan birinin lastik olduğunu bildiren Michelin, lastiklerin birçok faktörden etkilendiğini ve bu faktörlere dikkat edilmesi halinde lastiklerin çok daha uzun ömürlü ve yüksek performans sağlamaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Michelin, lastiklere zarar veren faktörleri ise şöyle sıraladı:

"Fiziksel faktörler. Yol koşulları: lastiğin yaşı, aşınma ve hasar, çukurlar, engeller, kaldırım taşları, keskin cisimler, hız tümsekleri. İklim: aşırı sıcaklıklar, yağmur, kar ve buz. Yağ, gres yağı ve diğer kimyasallar. Güçlü güneş ışığı ve ozon. Sürüş alışkanlıkları: sürat yapma, hızlı kalkış ve ani fren, bozuk yollarda sürüş, yol tutuşunda değişiklik olduğunun, gürültü veya titreşimlerin fark edilmemesi, değişiklik olduğunda bir uzmana danışılmaması. Hatalı kullanım: kar ve buz üzerinde yazlık lastiklerin kullanılması, farklı tiplerde lastiklerin karıştırılması, eşleşmeyen lastiklerin kullanılması, araç üreticisi tarafından orijinal olarak belirtilen en azından eşit veya bundan yüksek bir hız kabiliyeti ve yük endeksine sahip olmayan lastiklerin takılması. Patlak bir halde kullanılmış veya fazla inmiş bir lastiğin yeniden şişirilmesi, saatte 80 kilometre üzerindeki hızda sürüş sırasında farklı ebatta bir yedek lastik kullanılması."

Michelin, kar, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Michelin'den 'zararlı 5 faktör' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi
Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı         
15:40
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı         
14:41
Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi         
14:33
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı         
13:59
Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi         
12:56
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:51:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Michelin'den "zararlı 5 faktör" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei