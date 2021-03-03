Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor - Son Dakika

Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor

03.03.2021 10:31
Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor, System.String[]

Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla Şili'de dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor.

Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla Şili'de dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Uzun ömürlü lastik teknolojileriyle üretim yapan ve yasal sınır olan 1,6 mm'ye kadar lastiklerin kullanımını destekleyen Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerden karbon siyahı, yağ, çelik ve gaz elde etmek için dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor. İsveçli şirket Enviro ile ortak girişim projesi olan tesis, 2023'te doğaya hizmet vermeye başlayacak.

Lastik geri dönüşüm tesisi, yenilikçi süreçlerle döngüsel ekonomiyi destekleyecek. Kullanım ömrünü tamamlayan lastikler doğrudan müşterilerden toplanacak, ardından parçalanıp geri dönüştürülmek üzere tesise taşınacak.

Şili'de yapılan tesis yılda 30 bin ton iş makinesi lastiğini veya her yıl ülke çapında ıskartaya çıkarılan bu lastiklerin yaklaşık yüzde 60'ını geri dönüştürebilecek.

Geri dönüştürülen malzemelerin yüzde 90'ı lastikler, konveyör kayışları ve titreşim önleyici ürünler gibi kauçuk ürünlerde yeniden kullanılacak. Kalan yüzde 10 ise tesis tarafından kendi ısı ve enerji üretimi için doğrudan yeniden kullanılacak.

Tesis sayesinde Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasından geri kazanılmış ham maddelerin yeni ürünlerin imalatında yeniden kullanımına kadar kapsamlı bir geri dönüşüm çözümü sunacak.???????

Michelin, Karbon, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor - Son Dakika


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