Son Dakika Haberleri: Michelin, Endonezyalı Multistrada'nın Yüzde 80'ini Satın Aldı

Michelin, Endonezyalı Multistrada'nın Yüzde 80'ini Satın Aldı

2 saat önce

Michelin, kurumsal stratejisi doğrultusunda, Endonezya merkezli lastik üreticisi olan PT Multistrada Arah Sarana TBK (Multistrada) şirketinin yüzde 80'ini satın almak üzere anlaştığını açıkladı.

Michelin, Endonezyalı Multistrada'nın Yüzde 80'ini Satın Aldı, System.String[]
Michelin, kurumsal stratejisi doğrultusunda, Endonezya merkezli lastik üreticisi olan PT Multistrada Arah Sarana TBK (Multistrada) şirketinin yüzde 80'ini satın almak üzere anlaştığını açıkladı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin, Multistrada hisselerinin yüzde 80'i için 439 milyon dolar ödeyecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Multistrada'nın 11 milyon binek araç lastiği, 9 milyon iki çeker lastik ve 250 bin kamyon lastiği üretim kapasitesi bulunuyor. Michelin anlaşma sayesinde, yüksek kalitede ve kullanıma hazır üretim tesislerine, bölge için oldukça rekabetçi bir fabrikaya sahip olacak. Michelin ayrıca bu anlaşmayla, Indomobil ve PT Penta Artha Impressi (Penta) perakende şirketinin de yüze 20'lik hissesini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Dominique Senard, "Multistrada şirketinin satın alınması, Michelin'in, Güneydoğu Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Endonezya'daki faaliyetlerini artırması ve yeni bir üretim tesisi kurmasına gerek kalmadan rekabetçi ve iyi kalitede bir üretim kapasitesine ulaşması açısından mükemmel bir fırsat niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Multistrada'nın Genel Müdürü Pieter Tanuri ise "Multistrada'nın bugünkü konumundan gurur duyuyoruz. Tüm paydaş ve çalışanlarımız için fayda sağlayacak bu yeni büyüme adımında Michelin'in doğru ortak olduğundan hiç kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Michelin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu

Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Michelin, Endonezyalı Multistrada'nın Yüzde 80'ini Satın Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]