Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül - Son Dakika Ekonomi

Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül

6 saat önce

Michelin'in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis, Almanya'da Golden Steering Wheel, Fransa'da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD'de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere 3 prestijli ödüle layık görüldü.

Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül, System.String[]

Michelin'in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis, Almanya'da Golden Steering Wheel, Fransa'da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD'de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere 3 prestijli ödüle layık görüldü.


Şirketten yapılana açıklamaya göre, Michelin, haziran ayında "Movin On 2019" zirvesinde duyurduğu patlamayan lastik teknolojisiyle olağanüstü teknolojik gelişmelere dikkati çeken inovasyon ve yılın lastiği kategorilerinde, Almanya'da Golden Steering Wheel, Fransa'da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD'de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere 3 prestijli ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Başkanı Florent Menegaux, şunları kaydetti:


"Lastik endüstrisinde çığır açan Uptis teknolojisinin, birbirinden prestijli 3 ödüle layık görülmesi bizler için bir gurur kaynağı oldu. Kazandığımız bu ödüller, Michelin'in inovasyon ve sürdürülebilir hareketlilik konusundaki çabalarının önemini ortaya koydu. Bu ödüller, Michelin ekiplerinin yaklaşık 10 yıllık araştırmaları için bir takdir göstergesi niteliğinde. UPTIS prototipi, halihazırda yapı tasarımı ve yüksek teknoloji ürünü materyalleri ile ilgili olarak 50'den fazla patentin konusu olmuştur. Bu, Michelin'in daha güvenli, daha verimli, daha erişilebilir ve çevre dostu olan hareketliliği teşvik etme konusundaki inovasyon kapasitesini tam olarak göstermektedir."

Verilen bilgiye göre, havasız lastik Michelin UPTIS, hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik açısından büyük bir yenilik sunuyor. Bu prototip, her türlü patlama riskini ortadan kaldıran yenilikçi ve devrim niteliğinde teknolojisi sayesinde araç sürücülerinin içini rahatlatacak, filo sahipleri ve profesyonel sürücülerin iş üretkenliğini optimize edecek ve herkesin saf materyal kullanımını önemli ölçüde azaltarak dolayısıyla israfı azaltıp sürdürülebilir hareketliliği teşvik edecek önemli avantajlar sağlıyor.

Michelin, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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