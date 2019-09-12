Son Dakika Haberleri: Michelin LTX Force, Türkiye Rallisi'nde sahneye çıkıyor
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Michelin LTX Force, Türkiye Rallisi'nde sahneye çıkıyor

1 saat önce

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı olarak gerçekleştirilen Türkiye Rallisi'nde performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Michelin LTX Force, Türkiye Rallisi'nde sahneye çıkıyor, System.String[]

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı olarak gerçekleştirilen Türkiye Rallisi'nde performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te düzenlenen ve 15 Eylül'e kadar sürecek olan 985,33 kilometrelik yarış, yer yer futbol topu büyüklüğündeki çakıl taşlarıyla en zorlu parkurlardan biri. Otomobilleri, takımları ve lastikleri en ağır testlere tabi tutan Türkiye Rallisi'nde Michelin, LTX Force H4 ve M6 ile yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Motorsporları Müdürü Arnaud Remy, sezonun en kompleks rallilerinden biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki bu zorlu parkurlarla ilk kez tanıştık. Ağır taşlı bu parkurlarda pek çok bilinmeyenle mücadele ettik. Şu anda tüm takımlar, lastik aşınma oranları ve tekrar turlarında karşılaşacakları koşullar olmak üzere neyle karşı karşıya olduklarını çok daha iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Michelin, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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