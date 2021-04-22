Michelin Pilot Sport ailesinin yeni üyesi "Michelin Pilot Sport EV" yollarda - Son Dakika

Michelin Pilot Sport ailesinin yeni üyesi "Michelin Pilot Sport EV" yollarda

22.04.2021 12:57
Michelin Pilot Sport ailesinin yeni üyesi

Michelin, elektrikli spor araba sahiplerinin belirli yol tutuşu ve mesafe gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanan ilk Michelin lastiği "Michelin Pilot Sport EV"i kullanıma sundu.

Michelin, elektrikli spor araba sahiplerinin belirli yol tutuşu ve mesafe gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanan ilk Michelin lastiği "Michelin Pilot Sport EV"i kullanıma sundu.

Şirket açıklamasına göre, Michelin'in Formula E'de edindiği deneyiminin sonucu olarak geliştirdiği, yolculuk konforu ve düşük yol gürültüsüne sahip Michelin Pilot Sport EV, çevresel ve CO2 nötr özelliğe sahip bulunuyor.

Elektrikli spor arabalara ilişkin belirli talepleri karşılamak üzere tasarlanan ve satışa sunulan Michelin Pilot Sport EV lastiği, kuru ve ıslak zeminde ideal çekiş özelliğinin yanı sıra, lastiğin aşınma seviyesinden bağımsız olarak, eletrikli spor arabalarla ilişkili daha yükek ağırlık ve ağırlık dağılımı özellikleri dikate alınarak tasarlandı. Michelin Pilot Sport EV'in çok düşük yuvarlanma direnci, kat edilen mesafeyi 60 kilometreye kadar artırarak sürücülerin elektrikli spor arabalarının potansiyelinden faydalanmasını sağlarken, sürüş sırasında daha fazla konfor sağlamak için kabin gürültüsünü düşüren özel geliştirilmiş poliüretan köpük şeklindeki Michelin AcousticTM teknolojisi sayesinde, yol gürültüsünün yüzde 20 daha az algılanmasına imkan sağlıyor.

Çevreci ve CO2 nötr bir lastik

Michelin, geliştirdiği Michelin Pilot Sport Ev ile Michelin'in Formula E'de 6 sezonda elde ettiği ilerlemeden doğrudan faydalanıyor ve elektrikli spor arabaların yüksek tork özellikleriyle başa çıkmak için gerekli çekişi sağlamak üzere lastik sırtının merkezine sert bir bileşen ekleyen ElectricGrip CompoundTM teknolojisini kullanıyor. Ayrıca, Michelin Pilot Sport ailesine son eklenen lastiklerin yanaklarında Michelin Formula E ile aynı desen ve kadifemsi işaretler bulunuyor.

Lastiğinin kullanım ömrü boyunca karbon nötrlüğü sağlamak ve elektrikli araç sahiplerinin taleplerini karşılamak için Michelin, lastik üretimi ve satış noktasına nakliyesi ile ilişkili CO2 emisyonlarını sıfırlama taahhüdünde bulunuyor. Michelin, lastik üretimiyle ilişkili artık CO2 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırılacğı güne kadar Livelihoods karbon fonu aracılığıyla dengeleme ve özümsemeyi amaçlayan projeleri finanse etme çalışmalarını sürdürüyor.

Şu anda elektrikli spor araba lastik pazarında orijinal ekipman ve değişim konusunda aktif üretici olan Michelin, bu yıl 18 ila 22 inç jantlar için, Michelin Pilot Sport EV'i 16 farklı ebat seçeneğiyle piyasaya sürecek. 1 Nisan itibarıyla piyasaya sunulan ve halihazırda Çin'de kullanılan Michelin Pilot Sport EV; 2021'in üçüncü çeyreğinden itibaren Avrupa ve Kuzey Amerika'da da araçlarda kullanılacak. Michelin bu lastiğin satışlarını 2024 itibarıyla 8 kat artırmayı planlıyor.

Formula 1, Michelin, Pilot, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Michelin Pilot Sport ailesinin yeni üyesi 'Michelin Pilot Sport EV' yollarda - Son Dakika Ekonomi


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