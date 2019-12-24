Michelin, Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Michelin, Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi - Son Dakika Ekonomi

Michelin, Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi

6 saat önce

Michelin, Primacy 4 ile yağışlı havalarda konforlu sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra, yüzde 22 daha fazla su tahliye imkanı ve rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun ömürlülük sunuyor.

Michelin, Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi, System.String[]

Michelin, Primacy 4 ile yağışlı havalarda konforlu sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra, yüzde 22 daha fazla su tahliye imkanı ve rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun ömürlülük sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, güvenlik ve uzun ömür odaklı desen ve yapısı, lastiğin ne zaman değişime ihtiyaç duyduğunu anlamayı sağlayan aşınma göstergesi ile Primacy 4, yasal sınır olan 1,6 milimetreden önce lastiğin değiştirilmesini önlüyor.

Yasal sınıra dek, maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlülüğü bir arada sunan Primacy 4, ayrıca yeniyken de aşındığında da yüzde 22 daha fazla su tahliyesi imkanı sağlıyor ve böylece Michelin'in daha az kaynakla daha katma değerli işler yapma stratejisiyle rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun yol kat edilmesini sağlıyor.

Michelin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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