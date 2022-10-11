Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi açıklandı - Son Dakika
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Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi açıklandı

11.10.2022 23:34
Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi açıklandı

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.

Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Michelin Rehberi'ne dahil olmasının önemine işaret ederek, "İstanbul, çok kültürlü mutfağı ve zengin restoran portföyüyle gastronomi alanında dünyanın sayılı yeme, içme başkentleri arasında yer alıyor. Yeni nesil Türk şeflerimiz, yerelle evrenseli buluşturan mutfaklarında Anadolu'nun yemek kültürünü dünya lezzetleriyle harmanlayarak yaratıcı ve özgün menüler yaratıyor. İstanbul'un yeme, içme alanında sunduğu bu eşsiz zenginlik, uluslararası gastronomi otoritelerinin de ilgisine mazhar oluyor. Bugün sizlerle, bu ilginin prestijli bir tezahürüne tanık olmak ve şehrimizin lezzet kültürünün eriştiği güzel bir başarıyı kutlamak için bir aradayız." dedi.

" İzmir, Bodrum ve Çeşme'nin de Michelin ailesine katılacağına inanıyorum"

Ersoy, Michelin'in İstanbul'a ve Türk mutfağına gösterdiği bu özel ilginin sadece bir başlangıç olduğunu ifade ederek, gelecekte İzmir, Bodrum ve Çeşme'nin de Michelin ailesine katılacağına inandığını söyledi.

Gastronomi turizmi alanında çok sayıda çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yeme, içme kültürünü ve sokak lezzetlerinden elegant restoranlara kadar tüm gastronomi deneyimlerini ön plana çıkardığımız bir tanıtım filmine imza attık. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının önderliğinde 200 ülkenin televizyon ve dijital mecralarında yayınlanan bu film, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda, gastronomi alanında kanaat önderi dediğimiz kişileri de ülkemizde ağırlayarak İstanbul'un gerçek bir gastrocity olduğunu, sadece Türk mutfağının değil, dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini tatma olanağı sunduğunu tüm dünyaya anlattık. Tüm bunlar sonucunda son 2 yıldır İstanbul, dünyanın en önemli seyahat dergilerinin okuyucuları tarafından en iyi seyahat destinasyonu seçildi. İstanbul'un Michelin Rehberi'nin dikkatini çekmesi de tanıtım çalışmalarımızın doğal bir sonucudur."

"Bu şehrin gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz"

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise toplamda 5 yıldızlı işletme de dahil olmak üzere 53 restoranın müfettiş ekipler tarafından seçildiğini dile getirdi.

Poullennec, İstanbul'un önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olduğuna vurgu yaparak, "53 restoran seçimimiz kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. Michelin Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

10 restoran "Bib Gourmand" kategorisinde yer aldı

Seçkide yer alan restoranlardan Pandeli, Karaköy Lokantası, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo, Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından Michelin Yıldızı'nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.

Michelin Genç Şef ödülünü Mürver Restoran'dan Mevlüt Özkaya kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Sunset Grill & Bar ekibinin oldu.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmeler arasında ise Zuma, Nobu, İnari Omakase Kuruçeşme, Çok Çok Thai, Banyan, Glens, 1924 İstanbul, Spago, St. Régis Brasserie, Azur, Khorasani, Deraliye, Octo, Ocak, Yeni Lokanta, Eleos Beyoğlu, Sofyalı 9, Kubbeli Lounge, Lokanta 1741, Matbah, 1924 İstanbul, Atölye, Topaz, Tatbak, Aqua, Aila, Feriye, Seraf, Park Fora, Şans, 29, Beyti, Kıyı, Balıkçı Kahraman, Kiss the Frog, Tuğra, Mürver ve Rumelihisarı İskele yer aldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Michelin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi açıklandı - Son Dakika

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