Son Dakika Haberleri: Michelin telematik şirketi Masternaut'u satın aldı
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Michelin telematik şirketi Masternaut'u satın aldı

1 saat önce

– Fransa merkezli lastik üeticisi Michelin, Fransa ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren telematik (arıza belirleme aygıtı) şirketi Masternaut'u satın aldı.

Michelin telematik şirketi Masternaut'u satın aldı, System.String[]
Fransa merkezli lastik üeticisi Michelin, Fransa ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren telematik (arıza belirleme aygıtı) şirketi Masternaut'u satın aldı.
Michelin, Fleet Solutions alanındaki gelişim stratejisi doğrultusunda, Avrupa'nın en büyük telematik sağlayıcılarından Masternaut'un hisselerinin tamamını satın aldığını duyurdu.
Ağırlıklı olarak Fransa ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Masternaut, son teknolojiyle donatılmış teknik bir platform sunuyor.
Araç filo yönetimi ve takibini optimize edecek bütünleşik telematik çözümleriyle öne çıkan Masternaut'un yönetiminde çoğunluğu hafif ticari araçlardan oluşan 220 binin üzerinde sözleşmeli araç bulunuyor.
Michelin CEO'su Florent Menegaux, konuya ilişkin açıklamasında, "Michelin'in telematik alanındaki uzmanlığını sağlamlaştırmasıyla müşteri mobilitesini optimize edebilme ve değişen piyasanın ihtiyaçlarına yanıt verebilme olanağı yakalıyoruz. Masternaut, özellikle Avrupa genelinde ve hafif ticari araç filoları açısından olmak üzere, Hizmetler ve Çözümler alanımızı genişletme yolundaki yeni bir adımı temsil ediyor" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:30 Kaynak: DHA
Avrupa, Fransa, Birleşik Krallık, Michelin, Ekonomi
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