Michelin Türkiye organizasyonuna katılmadan önce Michelin Grubu'nda B2B Satış Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Guelorget, bundan sonra tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar Michelin Grubu içinde çeşitli organizasyonlarda ve farklı pozisyonlarda görev alan Guelorget, Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Kaynak: AA

Michelin, Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Otomobil › Michelin Türkiye Genel Müdürü Yann Guelorget oldu - Son Dakika

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