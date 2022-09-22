Michelin Türkiye'de üst düzey atama! - Son Dakika
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Michelin Türkiye'de üst düzey atama!

22.09.2022 19:26
Michelin Türkiye'de üst düzey atama!

Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Yann Guelorget atandı.

Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Yann Guelorget atandı.

24 yıldır Michelin Grubunda çeşitli pozisyonlarda görev alan Yann Guelorget, 2 Ağustos 2022'den itibaren tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarına aktarıyor.

2 Ağustos 2022'den bu yana Michelin'in Türkiye organizasyonuna liderlik eden Yann Guelorget, profesyonel kariyerine Eylül 1998'de başladı ve Michelin Grubu'nda 15 yılı üretim, 7 yılı Tedarik Zinciri olmak üzere toplam 24 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Michelin Türkiye organizasyonuna katılmadan önce Guelorget, Michelin Grubu'nda B2B Satış Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Kaynak: Carmedya.com

Michelin, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Michelin Türkiye'de üst düzey atama! - Son Dakika

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