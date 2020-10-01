Michelin Türkiye'den Eker I Run Sanal Yarışı'nın 15 K koşusuna destek - Son Dakika

Michelin Türkiye, bu yıl Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle dijital ortamda düzenlenen Eker I Run Yarışı'nın 15 K koşusuna sponsor oldu.

Michelin Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, her yıl spor, sağlıklı yaşam ve iyiliğin bir araya gelmesi için gerçekleştirilen ve bu yıl 7'nci kez düzenlenecek olan Eker I Run Sanal 15 K koşusuna destek oluyor.

28 Eylül'de başlayan ve bir hafta sürecek olan festivalde, her yaştan katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağlayacak pek çok online içerik sunulurken, 15 K koşusuna katılmak isteyenler "www.ekerkosu.com" adresinden kayıt oluşturabilecek.