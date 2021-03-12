Michelin Türkiye, ekolojik ayak izini azaltıyor

Ekolojik ayak izini azaltan Michelin Türkiye, daha yeşil bir dünya hedefiyle başlattığı Yeşil Ofis Programı'nı tamamladı.

Michelin Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ofislerde enerji ve doğal kaynakların kullanımını azaltan şirket, WWF Türkiye-Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan "Yeşil Ofis Diploması" almaya hak kazandı. Michelin Grubu içinde WWF'den bu diplomayı alan ilk ofis Michelin Türkiye oldu.

Şirket araçlarının yüzde 50'sini hibrit olarak değiştiren Michelin Türkiye'de, tüm atıklar kağıt, cam, plastik ve organik olacak şekilde ayrıştırıldı. Kağıt tüketimi en aza indirilerek, kitap, dergi paylaşımı için yeşil kütüphane kuruldu. Bunun yanında kullanılmayan eşyaların paylaşımı için Yeşil Dolap hareketi başlatılarak çalışanların kullanmadıkları her türden eşyayı paylaşmaları sağlandı.

Yazıcılar yüzde 50 azaltılırken, server sayısı ise 10'dan 2'ye düşürüldü. Her hafta çalışanlarla atık geri dönüşümü, su tasarrufu ve şehirde sürdürülebilir yaşam konusunda bilgilendirme mailleri paylaşıldı. Tüm bu çalışmalar neticesinde, 270 bin kağıt tasarrufuyla 11 ağaç kurtarıldı. Yüzde 45 elektrik, yüzde 62 su tasarrufu sağlandı. Michelin Yeşil Ofis organizasyonu 2021 yılında da ekolojik ayak izini azaltmak için yeni projeleriyle çalışmaya devam edecek.

"Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar DNA'mızda var"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Michelin Türkiye İK Direktörü Pınar Erçal, sıkı çalışarak bu belgeyi almaya hak kazandıklarını belirterek, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların Michelin'in DNA'sında bulunduğunu bildirdi.

Çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla ön plana çıkan Michelin Grubu içerisinde WWF onaylı Yeşil Ofis Diploması'na hak kazanan ilk ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Erçal, şu açıklamalarda bulundu:

"Michelin Türkiye olarak, bu sertifikayı kazanmamızda şirket içindeki gönüllülerden oluşan 7 kişilik Yeşil Ofis ekibinin emeği oldukça büyük. Bu ekip, WWF-Türkiye ile iş birliği içinde çalışarak tüm uygulamalarımızın Yeşil Ofis projesine adaptasyonunda hepimize liderlik etti. Bu yüzden öncelikle Yeşil Ofis ekibini ve sonrasında da bu projenin hayata geçmesinde aktif rol alan tüm çalışanlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum."