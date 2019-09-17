Michelin, Türkiye Rallisi'ni zirvede bitirdi

Michelin, Türkiye Rallisi'ni zirvede tamamladı.

Michelin açıklamasına göre, Michelin, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı olarak gerçekleştirilen Türkiye Rallisi'nde zirvede yer aldı. Marmaris'te düzenlenen yarışları, MICHELIN LTX Force H4'ü tercih eden Citroën C3 WRC takım arkadaşları Esapekka Lappi - Janne Ferme'nin önünde Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi kazandı.

Andreas Mikkelsen - Anders Jaeger (Hyundai i20 Coupe WRC) ikilisi ise üçüncü gelerek Michelin'in podyumda tek başına yer almasını sağladı.

WRC2 Pro'daki mücadelenin kazananları ise İngiliz Greensmith - Edmonson (M- Sport Ford Fiesta R5) oldu. Onların hemen arkasında Çek Cumhuriyeti'nden Kopecki - Dresler (Skoda Fabia R5) yer aldı. Fin sürücüler Rovanperä - Haltunnen (Skoda Fabia R5) üçüncü olarak podyuma yine Michelin'in tek başına çıkmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vurgulayan Michelin Motorsporları Müdürü Arnaud Remy, Türkiye Rallisi'nin özel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kendine özgü etapları ve yol koşullarıyla daha çok arazi rallisine benzetebilecekleri bu yarışta, geçen yılki deneyimleriyle bu yıl kendilerini nelerin beklediğini bildiklerini aktaran Remy, "Bu yıl, kıyasıya bir yarışa imza atan takımlar, oldukça zorlu ve yıpratıcı yol koşullarında etapları tamamladı. Hasar görmeyen tek bir otomobil kalmazken tüm otomobillerin alt gövdeleri darbelere maruz kaldı. Sonuca baktığımızda, bu yılki Türkiye Rallisi'ni zirvede bitirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.