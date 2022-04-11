Michelin yaz kampanyasıyla servis fırsatı sunuyor - Son Dakika
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Michelin yaz kampanyasıyla servis fırsatı sunuyor

11.04.2022 13:52
Michelin yaz kampanyasıyla servis fırsatı sunuyor

Michelin, yetkili bayilerinden, Euromaster servis noktalarından ve michelin.

Michelin, yetkili bayilerinden, Euromaster servis noktalarından ve michelin.com.tr üzerinden lastik satın alan müşterilerine 31 Temmuz'a kadar 800 TL'ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe "uzun ömürlü performans" stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin, kullanıcıları memnun edecek yeni yaz kampanyasını duyurdu.

Buna göre, Michelin'den binek, SUV veya hafif ticari kategorilerinden tek seferde 4 adet seçili yaz veya dört mevsim lastik alan müşteriler, 1 Mart-31 Temmuz'da 800 TL'ye varan araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

400 TL'den 1.300 TL'ye varan indirim oranları

Kampanya kapsamında, 15 jant Michelin yaz lastiği veya CrossClimate binek ve SUV grubu satın alan müşteriler, 400 TL'lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 15 jant yaz veya CrossClimate hafif ticari grubunda 650 TL değerinde indirim kazanacak.

Müşteriler, 16 jant yaz lastiği veya CrossClimate binek ve SUV grubu Michelin marka satın alımlarında 550 TL, 16 jant yaz veya CrossClimate hafif ticari lastik alımlarında 1.200 TL, 17 jant ve üzeri Michelin yaz lastiği veya CrossClimate binek ve SUV grubu lastik satın alımlarında 800 TL, 17 jant ve üzeri Michelin yaz veya CrossClimate hafif ticari lastiği alımlarında ise 1.300 TL değerindeki indirimden faydalanmış olacak.

Michelin yetkili satıcıları, Euromaster servis noktaları ve michelin.com.tr üzerinden tek seferde 4 adet Michelin lastik satın alan sürücüler, rot-balans ayarı, lastik montajı, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra motor yağı ve filtre değişimi, fren sistemi bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için 800 TL'ye varan servis indiriminden yararlanabilecek.

YORUMLAR
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Türk Lirası, Michelin, Tragger, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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