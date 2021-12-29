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Michelin Yıldızları Artık Başkent Belgrad'da Parlayacak - Son Dakika

Michelin Yıldızları Artık Başkent Belgrad'da Parlayacak

29.12.2021 17:45
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"Sırbistan, Dünyanın En Prestijli Gastronomi Haritasına 14 Restoranıyla Giriş Yaptı" Bağımsız denetçiler tarafından Michelin'in tek tip kriterlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, Belgrad'da yer alan 14 restoranın Michelin Rehberi'nde yer almasına karar verildi. 7 Aralık'ta tanıtımı yapılan ilk Belgrad Michelin Rehberi'ndeki açılış seçkisi, klasik ve otantikten modern ve yaratıcıya kadar çeşitli mutfaklara sahip Belgrad restoranlarından oluşuyor.

Mutfak Kültüründe Yerel Ayak İzleri

Köklü geçmişi, coğrafi konumu ve kültürel çeşitliliği ile yüzyıllar boyunca medeniyetlerin ve etnik etkilerin kaynaştığı bir potaya dönüşen Sırbistan'ı gerçekten tanımanın ve anlamanın yolu gastronomiden geçiyor. Bölgede uzun bir dönem hakimiyet süren Osmanlı yönetiminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Sırbistan mutfağı, Türk, Yunan, Bulgar ve Macar mutfaklarının bir füzyonu olarak doğmuştur.

Dilimize kolaylıkla çevrilemeyen yemek isimleriyle, bol baharatlı keskin tatlarıyla ve özellikle et çeşitleriyle akıllarda yer eden Sırbistan ulusal mutfağı, Sırp geleneklerinin de önemli bir temsilcisi olarak öne çıkıyor. Günümüzde dünya mutfağının her çeşidine ulaşabileceğiniz ülkede, ziyaretçiler arasında en popüler olan yemekler ise yine bu yerel lezzetler.

Belgrad'ın Michelin Yıldızlı Restoranları

Özellikle sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılıkları ve yemeklerde kullanılan malzemelerin organik oluşu ile tanınan Bela Reka'nın da aralarında olduğu Belgrad'ın yeni Michelin yıldızlı restoranları: Legat 1903, Enso, Mezestoran Dvorişte, JaM, Gusti Mora, Homa, Salon 1905, Iva New Balkan Cuisine, The Square, Ebisu, Langouste, Comunale Caffe e Cucina ve Magellan olarak belirlendi.

Sırbistan'da büyük bir memnuniyetle karşılanan bu haberin, aynı zamanda Sırp turizminin uluslararası sahnede daha görünür olmasını da sağlaması bekleniyor.

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Sırbistan, Michelin, Osmanlı, Belgrad, Son Dakika

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