Son Dakika Haberleri: Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes'tan euronews'e özel tarif: Somon tava ve kuşkonmazlı risotto
Son Dakika Dünya Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes'tan euronews'e özel tarif: Somon tava ve kuşkonmazlı risotto - Son Dakika Dünya

Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes'tan euronews'e özel tarif: Somon tava ve kuşkonmazlı risotto

6 saat önce

Lezzet Programı'nın Dubai özel bölümünde, bu çok kültürlü şehirde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes ile farklı tatlar keşfediyoruz

Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes'tan euronews'e özel tarif: Somon tava ve kuşkonmazlı risotto, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından lezzet ve yiyecekler bir ticaret rotası haline gelen Dubai'de buluşuyor. Lezzet Programı'nın Dubai özel bölümünde, bu çok kültürlü şehirde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes ile farklı tatlar keşfedeceğiz.


Lezzet turumuzun ilk durağında eski şehirdeki baharat pazarı var. Şef Gary Rhodes, bölgenin en özel baharatlardan birinin tarçın, kişniş, kakule ve muskattan oluşan 'Baharat' adlı karışım olduğunu söylüyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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