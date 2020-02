VakıfBank'ın yeni transferi Michelle Bartsch-Hackley, "VakıfBank forması giyebilmek her oyuncunun hayalidir. Kısa bir Çin macerasının ardından VakıfBank ailesine katılmaktan dolayı çok memnunum. VakıfBank'la ilgili her şeyi biliyorum ve kısa bir süredir burada olmama rağmen kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.



Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Michelle Bartsch-Hackley, açıklamalarda bulundu. Sarı-siyahlı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden 1,93 boyundaki ABD'li smaçör, mücadele edecekleri tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediğini ifade etti.



VakıfBank'ın yeni transferi Michelle Bartsch-Hackley'in röportajı şöyle:



Voleybola nasıl başladın?



"Voleybol oynamaya 10-11 yaşlarından başladım. Voleybolun dışında basketbol, yüzme ve satranç da oynuyordum. Çocukken bu sporların hepsini yapıyordum. Ama 18 yaşımdayken sadece voleybol oynamaya karar verdim. Koleje başladığımda diğer tüm sporları bıraktım ve voleybola odaklandım. Orta oyuncu olarak oynuyordum ve 18 yaşına kadar bu pozisyonda oynadım. Ama kolejde üç yıl boyunca pasör çaprazıydım, bir yıl da smaçör olarak oynadım ve smaçör olarak da profesyonel kariyerime başladım."



VakıfBank'a transfer olma sürecini anlatabilir misin?



"VakıfBank dünyanın en iyi kulüplerinden birisi İstanbul'a gelerek VakıfBank forması giyebilmek her oyuncunun hayalidir. Bana teklifin geldiği an çok özeldi. Menajerime "Emin misin? Bildiğimiz VakıfBank mı benimle ilgileniyor" diye sordum. O da "Evet" dedi. Ona inanmadığımı söyleyerek, kendisini geri arayacağımı ilettim. O da "Hayır hayır seni istiyorlar" dedi. Bir süre transferle ilgili konuştuk. Kısa bir Çin macerasının ardından VakıfBank ailesine katılmaktan dolayı çok memnunum. VakıfBank'la ilgili her şeyi biliyorum. Oyuncularına hep destek oluyorlar. Kısa bir süredir burada olmama rağmen kendimi evimde gibi hissediyorum. Buraya bayıldım."



Giovanni Guidetti'yle çalışmak senin için nasıl his?



"Giovanni'yle uzun yıllar boyunca hep rakip oldum. Herkes onun en iyi başantrenörlerden biri olduğunu söylüyor. Sık sık Amerika'ya gelerek, antrenörlerle görüşmeler ve antrenörlük etkinlikleri yapıyor. Ben de bu etkinliklerde bulunmuştum ve Giovanni herkes tarafından övülen birisi. Harika bir çalışma ortamı yaratmayı biliyor. Bence bu çok değerli ve çoğu kulüpte VakıfBank'ın sahip olduğu çalışma ortamı yok. Giovanni ve tüm teknik ekibin liderliğinin bu başarılarda etkisi çok büyük ve önemli. Benim hedefim de Giovanni, teknik ekip ve takımdaki arkadaşlarımdan birçok şey öğrenmek ve etrafımdaki herkesi daha da iyiye taşımak olacak. Kazanılabilecek tüm başarıları kazanmak istiyorum." - İSTANBUL