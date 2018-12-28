Son Dakika Haberleri: Michelle Obama, ABD'de En Hayran Olunan Kadın

Michelle Obama, ABD'de En Hayran Olunan Kadın

1 saat önce

ABD'de eski First Leydi Michelle Obama ülkede en çok hayranlık duyulan kadın oldu.

Michelle Obama, ABD'de En Hayran Olunan Kadın, System.String[]
ABD'de eski First Leydi Michelle Obama ülkede en çok hayranlık duyulan kadın oldu.

Uluslararası araştırma şirketi Gallup, Michelle Obama'nın en hayranlık duyulan kadın sıfatını, bu unvanı 17 yıldır taşıyan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan aldığını duyurdu.

Donald Trump'ın başkan seçildiği seçimde Demokratların adayı olan Hillary Clinton'ın, bu yıl en hayranlık duyulan kadınlar listesinde 3. sıraya oturduğu, 2. sırada ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey yer aldığı belirtildi.

En hayranlık duyulan ilk 10 kadın arasına First Leydi Melania Trump ile Kraliçe 2. Elizabeth de girdi.

ABD'de 1946 yılından bu yana yapılan Gallup'un kamuoyu yoklamasında en hayranlık duyulan erkeklerde de ilk sıraya eski ABD Başkanı Barack Obama oturdu.

Barack Obama'yı sırasıyla Donald Trump, George W Bush, Papa Franciscus ve Bill Gates izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:46 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi

ABD'lileri Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:03:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Michelle Obama, ABD'de En Hayran Olunan Kadın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]