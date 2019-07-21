Son Dakika Haberleri: Michelle Obama'dan Aziz Sancar'a; en çok hayranlık duyulanlar listesi
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Michelle Obama'dan Aziz Sancar'a; en çok hayranlık duyulanlar listesi

46 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski 'first lady'lerinden Michelle Obama, en çok hayranlık duyulan isimler listesinde eşi Barack Obama'yı geride bıraktı. Michelle Obama kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşirken, eski ABD Başkanı ise erkekler kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Michelle Obama'dan Aziz Sancar'a; en çok hayranlık duyulanlar listesi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski 'first lady'lerinden Michelle Obama, en çok hayranlık duyulan isimler listesinde eşi Barack Obama'yı geride bıraktı.

Michelle Obama kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşirken, eski ABD Başkanı Barack Obama ise erkekler kategorisinde ikinci sırada yer aldı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:22 
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