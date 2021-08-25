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Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde - Son Dakika

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

25.08.2021 11:19
Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde, System.String[]

YENİ SEZON İÇİN ENERJİ DEPOLUYORHızlı ve Öfkeli serisi başta olmak üzere genellikle rol aldığı aksiyon türündeki yapımlarla tanınan Michelle Rodriguez, yaz tatilini İtalya'da geçiriyor.

YENİ SEZON İÇİN ENERJİ DEPOLUYOR

Hızlı ve Öfkeli serisi başta olmak üzere genellikle rol aldığı aksiyon türündeki yapımlarla tanınan Michelle Rodriguez, yaz tatilini İtalya'da geçiriyor. 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün de çıktığı yat turunda objektiflere takıldı. Rodriguez'e bu tatilde İtalyan sunucu Raffaella Zardo eşlik etti.

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

NEŞELİ YAT TURU

Rodriguez ve 48 yaşındaki Zardo, kiraladıkları lüks yatla sabah saatlerinde denize açıldı. Gün boyu denize giren, yüzüp güneşlenen iki arkadaş, su sporlarıyla da ilgilendi. Michelle Rodriguez ile Raffaella Zardo, yoruldukları zaman güverteye çıkıp şezlonglarda dinlendi. İki arkadaş daha sonra tekrar denize girdi.

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

GÜÇLÜ KASLAR İÇİN ÖZEL EGZERSİZ YAPIYOR

Kaslarını güçlendirmek için düzenli olarak egzersiz yapan Michelle Rodriguez, o gün kahverengi bir bikini tercih etti. Ünlü oyuncunun, güçlü kasları da bu şekilde gözler önüne serilmiş oldu. Hatta Rodriguez bir ara yatın güvertesinde yoga yaptı.

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

ÇOCUKLUĞU FARKLI ÜLKELERDE GEÇTİ

Dominikli bir anne ile Porto Rikolu bir babanın kızı olan Michelle Rodriguez, 8 iye 11 yaşları arasında annesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadı. Daha sonra da altı yıl süreyle Porto Riko'da kaldı. 17 yaşında ise ABD'e dönüp New Jersey'e yerleşti.

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

İLK BAŞROLÜNÜ 350 KİŞİYİ GERİDE BIRAKARAK ALDI

Sinema kariyerine düşük bütçeli bir film olan Girlfight ile başladı Rodriguez. Rol için aday olan 350 kişiyi geride bırakarak ilk başrolünü alan Michelle Rodriguez, o filmde bir boksörü canlandırdı. Bu sayede de yapımcıların dikkatini çekti.

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

LOST DİZİSİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Michelle Rodriguez, kariyerindeki en önemli çıkışını ise Lost dizisinde canlandırdığı Ana Lucia Cortez karakteriyle yaptı.

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde
HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİNİN DE YILDIZLARINDAN

Michelle Rodriguez, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor sık sık. 213 yılında biseksüel olduğu açıklayan Rodriguez, bir dönem ünlü model Cara Delevingne ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde
Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

Michelle Rodriguez, Hızlı ve Öfkeli, Enerji, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde - Son Dakika Magazin


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