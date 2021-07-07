Michelle Yeoh, The Witcher: Blood Origin kadrosuna katıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Michelle Yeoh, The Witcher: Blood Origin kadrosuna katıldı!

08.07.2021 09:29
Michelle Yeoh, The Witcher: Blood Origin kadrosuna katıldı!

Netflix, The Witcher TV dizisinin öncesindeki altı bölümlük sınırlı bir dizi olan The Witcher: Blood Origin hakkında yeni bilgiler açıkladı. İşte detaylar!

Yayın devi, Michelle Yeoh'un kadroya katıldığını duyurdu. Aktörün dikkat çekici eserleri arasında Star Trek: Discovery ve Crouching Tiger: Hidden Dragon mevcut.

The Witcher: Blood Origin'de kılıç kullanan elflerin göçebe bir kabilesinin sonuncusu olan Scían rolünü oynayacak. Dizide halkından alınan kutsal silahı aşağılık koşullarda geri kazanmaya çalışacak.

Gösterinin yönetici yapımcıları Lauren Schmidt Hissrich ve aynı zamanda showrunner olarak görev yapacak Declan de Barra olacak. Andrzej Sapkowski yaratıcı danışman olarak görev yapacak, diğer yönetici yapımcılar arasında Jason Brown ve Hivemind'den Sean Daniel'in yanı sıra Platige Films'den Tomek Baginski ve Jarek Sawko yer alacak.

CANAVARLAR VE ELFLERİN DÜNYASI BİRLEŞİYOR

Blood Origin eyleminin The Witcher olaylarından 1200 yıl önce gerçekleşeceğini hatırlatalım. Mini dizi, ilk Witcher'ın kökeni ve kaderinin hikayesini anlatacak ve insanlar, canavarlar ve elflerin dünyalarının birleşmesiyle sonuçlanan Diyarların Birleşmesine yol açan olayları gösterecek.

Daha önce Netflix, Laurence O'Fuarain'in kralı korumaya yeminli bir savaşçı klanındaki Fjalla rolüne dahil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bilmediğimiz şey, elf Eile'yi kimin oynayacağı. Başlangıçta onu Jodie Turner-Smith oynayacaktı, ancak prodüksiyon programlarındaki komplikasyonlar nedeniyle rolü bırakmak zorunda kaldı. Redanian Intelligence, Sophia Brown'ın onun yerini alabileceğini söyledi.

Siz bu rol için oyuncu seçiminden memnun kaldınız mı? Dizi hakkında heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Turkmmo
YORUMLAR
500

The Witcher, Netflix, origin, Star, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Michelle Yeoh, The Witcher: Blood Origin kadrosuna katıldı! - Son Dakika

Bu haber Turkmmo tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Turkmmo tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Turkmmo kurumudur.

Son Dakika
22:47 Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 4 futbolcusu depremde vefat etti
22:43 Yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, AFAD raporunu göstererek vatandaşlara seslendi: Şimdi ben nasıl susayım?
22:21 Yürek yakan haber! Kahramanmaraş ekibinin depremde yitirdiği futbolcu sayısı 3'e yükseldi
21:51 Ali Koç yeni kararı paylaştı! Süper Lig maçları şifresiz yayınlanabilir
21:22 Enkaz altında kalan Atsu için Büyükekşi'den açıklama: Siyahi bir kişi kurtulmuş ama o mu belli değil
20:24 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 317'ye yükseldi
20:25 Antalya'da alacak verecek kavgası! 2 akrabasını öldürüp intihara kalkıştı
20:33 İBB Başkanı İmamoğlu, 1 yıllık maaşını deprezedelere bağışladı
20:22 Depremin yıkıma uğrattığı Hatayspor, Süper Lig'den çekildi
20:15 Kulüpler Birliği'nden örnek davranış! Ali Koç: Gaziantep FK ve Hatayspor'un mali yükünü biz sırtlayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 23:00:46. #1.12#
SON DAKİKA: Michelle Yeoh, The Witcher: Blood Origin kadrosuna katıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement