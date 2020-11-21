Michiganlı Cumhuriyetçiler eyaletteki seçim sonuçlarının değişmeyeceğini bildirdi - Son Dakika

Michiganlı Cumhuriyetçiler eyaletteki seçim sonuçlarının değişmeyeceğini bildirdi

21.11.2020 02:49
Michiganlı Cumhuriyetçiler eyaletteki seçim sonuçlarının değişmeyeceğini bildirdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Michiganlı Cumhuriyetçiler, eyaletteki seçim sonuçlarında bir değişiklik olmayacağını ve en çok oyu alan adayın eyaletteki tüm Seçiciler Kurulu delegelerini alacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Michiganlı Cumhuriyetçiler, eyaletteki seçim sonuçlarında bir değişiklik olmayacağını ve en çok oyu alan adayın eyaletteki tüm Seçiciler Kurulu delegelerini alacağını belirtti.

Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına devam ederken bugün seçimler için en kritik eyaletlerden Michigan'ın Cumhuriyetçi liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı.

Michigan Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Mike Shirkey ve Michigan Temsilciler Meclisi Başkanı Lee Chatfield, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın kendilerine çarşamba günü gönderdiği daveti kabul ettiklerini belirten liderler, görüşmede Michigan'ın Kovid-19 ile mücadelede ek fona ihtiyacı olduğunu Trump'a ilettiklerini aktardı.

"Normal süreç yürüteceğiz" mesajı

Seçimlerle ilgi sürecin kurulan komiteler tarafından incelendiğine işaret edilen açıklamada, "Michigan'da seçimin sonucunu değiştirecek herhangi bir bilgiye şu ana kadar ulaşmadık, eyalet liderleri olarak Michigan'da delege belirleme sürecinde hukuku ve normal süreci takip edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

'Trump ekibinin kritik eyaletlerde seçim sonuçlarını, Cumhuriyetçi eyalet meclislerinin belirlemesi için baskı yapacağı' iddialarına ilişkin haberlere de atıfta bulunulan açıklamada, "Michigan'da seçim sonuçlarının resmileşmesi süreci tüm tehdit ve baskılardan uzaktır. Ciddi bir suçlama tabii ki ciddiye alınır ve araştırılır. Michigan'da en çok oy alan aday, eyaletin tüm Seçiciler Kurulu delegelerine sahip olur." ifadesine yer verildi.

"Trump kritik eyaletlerde delegeleri Cumhuriyetçi meclis üyelerinin belirlemesini istiyor" tartışması

ABD basınına yansıyan haberlere göre eyaletlerde açtığı davaların birçoğunu kaybeden Trump, şimdi de seçim sonuçlarının değişmesi için eyaletlerdeki delege belirleme sürecine müdahil olmaya çalışıyor.

Ülke yasaları gereği, eyaletlerde en çok oyu alan aday, bu eyaletin nüfusuna göre belirlenmiş delegelerin oy vereceği kişi oluyor. Buna göre örneğin bir eyalette Cumhuriyetçi aday oyların çoğunluğunu almışsa, bu eyaletteki Cumhuriyetçi delegeler seçimi kazanmış oluyor ve oyunu partisinin adayına veriyor.

Anayasada belirlenen tarihler çerçevesinde eyaletlerin 8 Aralık'a kadar seçimlere ilişkin sorunları çözüp delegelerin hangi partiden olacağına karar vermesi gerekiyor. Seçiciler Kurulu denilen delegelerin toplandığı grup ise 14 Aralık'ta bir araya gelerek oy kullanacak.

Ancak Trump tarafı, eyaletlerin seçim sonuçlarını "onaylama" yetkisini eyalet valileri ve eyalet sekreterlerinden alıp Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyaletlerde eyalet meclislerine vermeyi istiyor. Trump tarafı, bu hakkı anayasanın kendilerine verdiğini savunuyor.

Bu senaryonun gerçek olup Trump'ın Pensilvanya ve Michigan'daki Seçiciler Kurulu üyelerini Cumhuriyetçi kanattan seçtirmesi durumunda bile mevcut delege tablosu 270 (Biden) - 268 (Trump) şeklinde oluyor. Durum bu olunca da Trump'ın en az bir eyalette daha sonuçların değişmesini beklemesi gerekiyor.

Öte yandan "Electoral Count Act (Seçiciler Sayım Kanunu)" ismi verilen yasaya göre, yine seçim sonucuna ilişkin resmi belgelendirmeyi her eyaletin valisi yapmak zorunda.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Michigan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Michiganlı Cumhuriyetçiler eyaletteki seçim sonuçlarının değişmeyeceğini bildirdi - Son Dakika


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