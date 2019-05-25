Son Dakika Haberleri: Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te

Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te

5 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı.

Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te, System.String[]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Micic'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Micic, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon forma giydiği 37 maçta 12,4 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de lacivert-beyazlı formayla şu ana kadar 21 karşılaşmada forma giyen Sırp oyuncu, 12,1 sayı, 2,5 ribaunt ve 6,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Anadolu Efes, daha önce başantrenör Ergin Ataman'ın yanı sıra oyuncular Krunoslav Simon ve Bryant Dunston'ın sözleşmelerini uzatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:35 Kaynak: AA
basketbol, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş'a Tarihi Ceza! Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı! Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]